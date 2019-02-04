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YouTube может остаться без кнопки "Не нравится"

04.02.2019,  
10:43
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководство YouTube, когда-то провозглашенного платформой, где "честность и открытость ценятся больше всего на свете", рассматривает вариант сокращения обратной связи со зрителями. Директор по управлению проектами видеохостинга Том Лэинг рассказал, что сейчас в компании прорабатывается вопрос о ликвидации кнопки "Дизлайк".

Катализатором процесса модернизации нынешней системы оценки контента послужило негативное восприятие аудиторией видеоролика YouTube Rewind 2018, который в итоге стал самым ненавистным в истории.

Убрав кнопку со значком "палец вниз", разработчики хотят обезопаситься от "набегов" пользователей и спланированных флешмоб-акций по умышленному занижению рейтингов конкретных видео и авторов.

Называются несколько вариаций нововведения. Первая - предоставить возможность контент-мейкерам перед публикацией добавлять или убирать опцию голосования лайками и дизлайками. Вторая - вынуждать пользователей, влепивших "дисс", проходить небольшой опрос и аргументировать свое недовольство. Крайняя мера, названная самим Томом Лэингом "не слишком демократичной", - полностью отказаться от оценочной системы роликов.

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Применение подобных схем и попытки регуляции недовольства комьюнити все больше делают видеоплощадку Google похожей на традиционное телевидение.

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