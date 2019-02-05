Белорусский экспорт товаров достиг $33,7 млрд

Экономическая дипломатия Беларуси, судя по итогам ушедшего года, уверенно расширяет границы взаимовыгодного сотрудничества, оставаясь ключевым направлением работы МИД. Это следует из его ежегодного обзора, данные из которого приводит БЕЛТА.

"Белорусский экспорт товаров в 2018 году составил $33,7 млрд, что на 15,3% больше, чем за 2017 год. В стоимостном выражении рост экспорта составил $4,5 млрд, в том числе за счет продукции машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью", - отмечается в обзоре.

В страны ЕАЭС экспорт возрос на $0,2 млрд, ЕС - на $2,3 млрд, региона "дальней дуги" и иные страны - на $1,9 млрд. Зато доля ЕАЭС в общем объеме экспорта составила 41,2% (46,7% в 2017 году), ЕС - 30,2% (26,8%), прочих стран - 28,6% (26,5%). Тем самым осуществлены дальнейшие шаги по реализации задачи по диверсификации белорусского экспорта и его сбалансированному распределению "треть-треть-треть" по основным рынкам.

Беларусь, по дипломатическим источникам, стремится выстроить взаимовыгодную модель сотрудничества со всеми государствами и присоединение к Всемирной торговой организации полностью отвечает этой цели. "Готовится к рассмотрению в феврале 2019 года третья редакция проекта доклада рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси (итоговый документ, определяющий условия членства страны в Организации)", - заявляют во внешнеполитическом ведомстве РБ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", еще в декабре прошлого года были завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 20 членами ВТО. Интенсивные переговоры продолжаются с шестью членами ВТО (Австралией, Бразилией, ЕС, Канадой, США, Украиной).



