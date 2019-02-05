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05.02.2019 08:36
Рубрика: Экономика

ЦБ запустил робота по поиску финансовых пирамид

Текст: Ирина Жандарова

ЦБ запустил в интернете робота по поиску нелегальных финансовых пирамид, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Робот ведет себя как обычный человек, который ищет в сети способы вложения своих средств. На такого пользователя реагируют компании, ищущие новых клиентов. А регулятор анализирует, являются ли такие организации легальными.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату

Ранее правительство одобрило законопроект, позволяющий ЦБ блокировать сайты финансовых пирамид еще до получения решения суда.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Роботы: настоящее и будущее
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