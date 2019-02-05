ЦБ запустил робота по поиску финансовых пирамид

Робот ведет себя как обычный человек, который ищет в сети способы вложения своих средств. На такого пользователя реагируют компании, ищущие новых клиентов. А регулятор анализирует, являются ли такие организации легальными.

Ранее правительство одобрило законопроект, позволяющий ЦБ блокировать сайты финансовых пирамид еще до получения решения суда.