Денис Глушаков развелся с женой

Никулинский суд Москвы расторг брак капитана столичного "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Об этом сообщил адвокат девушки Сергей Жорин.

Суд взыскал с Глушакова алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на Дарью до достижения младшей дочери Александры трехлетнего возраста.

Напомним, что на развод подал Глушаков. При этом сначала Денис требовал оставить детей с ним, а с жены взыскать алименты. Но позднее он отказался от этих требований.

Денис и Дарья поженились в 2009 году. Свадьба состоялась на родине футболиста - в Миллерово. В сентябре 2011 года у пары родилась дочь Валерия, а в декабре 2016 года - Александра.