Hubble случайно обнаружил галактику недалеко от Земли

Международная команда астрономов, используя данные космического телескопа Hubble (NASA / ESA), неожиданно обнаружила ранее неизвестную крошечную тусклую галактику на "заднем дворе" Млечного Пути всего в 30 миллионах световых лет от нашей планеты.

Об открытии сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters и в Информационном центре Hubble. Международная группа астрономов использовала космический телескоп для изучения белых карликов в шаровом скоплении NGC 6752, чтобы определить его возраст.

В процессе изучения астрономы сделали неожиданное открытие. Они тщательно проанализировали яркость и температуру звезд и пришли к выводу, что светила не являются частью Млечного Пути. Они находятся на миллионы световых лет дальше в вытянутой галактике небольшого размера.

Наш "космический сосед" получил название Бедин 1 (Bedin 1). Протяженность этой галактики составляет всего лишь около 3000 световых лет. Она не только крошечная, но и невероятно тусклая. Эти свойства позволили астрономам классифицировать ее как карликовую сфероидальную галактику.

Такие объекты отличаются не только небольшими размерами и слабой яркостью, но и отсутствием пыли и старыми звездными популяциями. Науке известно 36 галактик этого типа, причем 22 из них являются галактиками-спутниками Млечного Пути.

Bedin 1 имеет свои особенности. Это одна из немногих карликовых сфероидальных галактик, до которой точно определено расстояние. Ученые называют ее чрезвычайно изолированной. Она находится на расстоянии около двух миллионов световых лет от ближайшего большого шарового скопления NGC 6744.

Это делает Bedin 1, возможно, самой изолированной карликовой галактикой из всех обнаруженных на сегодняшний день. К слову, ее возраст составляет около 13 миллиардов лет, то есть ей почти столько же лет, сколько и Вселенной.