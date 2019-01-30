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30.01.2019 11:04
Рубрика: Общество

На краю Солнечной системы найдено недостающее звено эволюции планет

Текст: Денис Передельский
Фото: Ko Arimatsu, National Astronomical Observatory of Japan Фото: Ko Arimatsu, National Astronomical Observatory of Japan
Фото: Ko Arimatsu, National Astronomical Observatory of Japan

Японские астрономы открыли объект радиусом 1,3 км, расположенный на краю Солнечной системы, существование которого было предсказано более 70 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко его описывает Eurek Alert. Сообщается, что существование небольших объектов на краю Солнечной системы было предсказано давно. Однако до последнего времени обнаружить их не могли.

Фото: NASA/ Wikimedia.org
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Японские астрономы в своей работе утверждают, что им удалось это сделать. Открытие совершила команда под руководством Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории. Она использовала два небольших телескопа, установленных на крыше, и обзор неба OASES.

На протяжении 60 часов исследователи вели наблюдение за двумя тысячами звезд. Они использовали метод, основанный на затмении звезд объектами пояса Койпера. В результате были получены данные о ранее неизвестном теле радиусом 1,3 км, которое "прошло" перед телескопом, затмив свет звезды.

Считается, что объекты пояса Койпера, расположенные за орбитой Нептуна, являются фрагментами, сохранившимися с периода формирования Солнечной системы. Более 70 лет назад была выдвинута гипотеза о том, что в поясе Койпера находятся планетезимали - небольшие тела, состоящие из частиц пыли протопланетного диска.

Они притягивают к себе новый материал и уплотняются, что со временем приводит к формированию планет. Их существование впервые подтверждено наблюдениями.

Ученые говорят, что нашли недостающее звено в теории эволюции планет.

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