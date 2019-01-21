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21.01.2019 12:29
Рубрика: Общество

Ученые предложили альтернативное объяснение существованию планеты X

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO/M. Kornmesser Фото: ESO/M. Kornmesser
Фото: ESO/M. Kornmesser

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) предложили альтернативное объяснение природе гравитационных сил за орбитой Нептуна, которое ставит под сомнение идею существования так называемой девятой планеты Солнечной системы.

Теория о планете X была выдвинута в 2016 году Константином Батыгиным и Майклом Брауном. Она объясняет существование странных орбит некоторых транснептуновых объектов (ТНО) воздействием гравитационных сил гипотетической планеты.

Фото: Pixabay
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О новом исследовании кратко сообщается на сайте Университета Кембриджа. Ученые предложили альтернативное объяснение. По их мнению, "планетой" может оказаться диск, состоящий из небольших ледяных объектов с общей массой, в десять раз превышающей земную.

В сочетании с упрощенной моделью гравитационные силы предполагаемого диска могут объяснить необычную орбитальную архитектуру, которую демонстрируют некоторые объекты на внешних границах Солнечной системы.

За орбитой Нептуна находится пояс Койпера. Он состоит из небольших тел, сохранившихся с периода формирования Солнечной системы. Нептун и другие планеты гравитационно влияют на ТНО. Однако с 2003 года обнаружено уже около 30 таких объектов, орбиты которых отличаются от остальных. Поэтому появилась гипотеза о существовании девятой планеты.

"Если вы удалите девятую планету из модели и вместо этого допустите существование множества мелких объектов, разбросанных по обширной территории, то их коллективные притяжения с легкостью могут объяснить эксцентричные орбиты, которые мы наблюдаем у некоторых ТНО", - говорит соавтор исследования Антраник Сефилян.

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