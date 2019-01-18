Планету Barnard b признали потенциально обитаемой

Астрофизики из Университета Вилланова Эдвард Гинан и Скотт Энгл на 233-м заседании Американского астрономического общества (AAS) заявили, что недавно обнаруженная суперземля Барнарда б (Barnard b или GJ 699 b) может оказаться пригодной для жизни.

Речь идет об экзопланете, которая вращается вокруг звезды Барнарда. Это ледяной мир, температура на поверхности которого достигает минус 170 градусов по Цельсию. Несмотря на это, на ней может существовать примитивная жизнь.

По мнению ученых, такое возможно в случае, если планета обладает большим горячим железным или никелевым ядром. Оно способно поддерживать геотермальную активность.

"Геотермальные озера могут поддерживать "зоны жизни" под поверхностью планеты подобно подземным озерам, обнаруженным в Антарктиде, - говорит Эдвард Гинан. - Мы отмечаем, что температура поверхности на ледяной луне Юпитера Европе похожа на температуру на планете Барнарда б. Из-за приливного нагрева Европа, вероятно, имеет жидкие океаны под своей ледяной поверхностью".

Об открытии звезды Барнарда б было объявлено в ноябре 2018 года в академическом журнале Nature. Ее масса почти в три раза превышает массу Земли. Она обращается вокруг своей звезды за 233 дня и находится от нее примерно на таком же расстоянии, как Меркурий от Солнца.