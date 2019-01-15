Китайский ровер столкнулся с трудностями на темной стороне Луны

Национальное космическое управление Китая (CNSA) заявило о том, что входящий в состав миссии "Чанъэ-4" ровер "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") столкнулся с трудностями, обусловленными сложным рельефом.

Как сообщает агентство Синьхуа, "Юйту-2" - это первый в истории луноход, задачей которого является изучение обратной стороны Луны. Наряду с посадочным модулем он входит в состав космического зонда "Чанъэ-4".

Напомним, что 3 января этот зонд совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны в бассейне Эйткена на южном полюсе. Тогда же ровер выехал из отсека на поверхность.

"На снимках, присланных "Чанъэ-4", видно, что область вокруг зонда усеяна кратерами различных размеров, - говорит главный конструктор проекта Сунь Цзэчжоу. - Луноходу очень трудно проехать в этом регионе. Однако мы постараемся найти относительно безопасные районы и составить рациональный маршрут, основываясь на полученных нами изображениях".

По его словам, ровер обладает способностью объезжать препятствия, причем может самостоятельно остановиться и изменить маршрут.

Кроме того, луноход способен взбираться на небольшие холмы и камни.