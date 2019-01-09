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Рубрика: Общество

Открыта планета, на которой может находиться жидкая вода

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Francis Reddy Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Francis Reddy
Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Francis Reddy

Астрономы при помощи данных, полученных космическим телескопом Kepler, обнаружили редкую экзопланету, размер которой вдвое превышает размер Земли.

Как сообщает NASA, планета расположена в созвездии Тельца в системе K2-288. Она получила название K2-288Bb. Обнаруженный мир находится на расстоянии 226 световых лет от нас.

Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013
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Первые данные были получены еще в 2017 году. Дальнейший анализ показал, что объект K2-288Bb является экзопланетой размером вдвое больше Земли. Она может быть насыщена газом и похожа на Нептун.

"Это очень захватывающее открытие, - считает ведущий автор исследования Адина Фейнштейн из Чикагского университета (США). - Экзопланеты такого размера в обитаемой зоне удается обнаружить крайне редко".

По мнению исследователей, на поверхности экзопланеты может находиться жидкая вода. Отметим, что система K2-288 состоит из двух холодных звезд типа М, которые удалены друг от друга на 8,2 миллиарда километров - это примерно в шесть раз больше расстояния от Солнца до Сатурна.

Планета K2-288Bb вращается вокруг более тусклого компаньона, масса которого составляет лишь треть массы Солнца. Один оборот она совершает за 31,3 дня.

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