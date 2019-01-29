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29.01.2019 11:00
Рубрика: Общество

Астрономы в деталях показали двойной астероид Ультима Туле

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Космическое агентство NASA опубликовало лучшее на сегодняшний день изображение объекта пояса Койпера, известного как Ультима Туле, полученное при помощи широкоугольной многоцветной камеры (MVIC) миссии New Horizons.

Как сообщается на сайте NASA, снимок был сделан 1 января 2019 года. Бинарный астероид Ультима Туле находится за пределами орбиты Плутона на расстоянии 6,6 миллиарда километров от Земли. Он стал самым дальним объектом, обследованным зондом.

Фото: iStock
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Изображение было получено, когда астероид находился на расстоянии около 6700 километров от аппарата New Horizons - всего за семь минут до момента их максимального сближения. Снимок был сохранен в памяти зонда и передан на Землю 18-19 января.

Падающий под углом свет позволил разглядеть новые топографические детали на границе дня и ночи. В частности, обнаружены многочисленные неглубокие ямы диаметром до 700 метров. Лишь один из таких объектов, находящийся на меньшей из двух частей астероида, в поперечнике достигает семи километров.

Ученые пока не установили, являются ли эти ямы ударными кратерами. Возможно, они появились в результате испарения "летучих" материалов в древности. К слову, возраст астероида может составлять около 4,5 миллиарда лет.

Также на обеих частях Ультима Туле обнаружено много интригующих светлых и темных пятен неизвестного происхождения. Одним из наиболее ярких является "воротник", разделяющий две части астероида.

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