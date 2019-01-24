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24.01.2019 10:21
Рубрика: Общество

Физик назвал три простых способа уничтожить Землю

Текст: Денис Передельский

Астрофизик Пол М. Саттер из Университета штата Огайо (США) опубликовал статью, рассказывающую о "трех простых шагах по уничтожению Земли". В кратком изложении работа опубликована на портале Live Science. Уничтожить Землю - задача непростая, сразу отмечает ученый. Однако способы все же существуют.

Шаг первый: надо выполнить верные математические расчеты. Земля сохраняет свою форму благодаря гравитации. Саттер сравнивает ее с гигантской луковицей. Сила тяжести внутреннего ядра удерживает следующий слой, тот - следующий и так далее.

Фото: Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP
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Чтобы взорвать Землю, надо отрывать по одному слою за раз и отправлять его в виде расплавленной магмы в космос. Причем надо сделать это так, чтобы оторванный слой полностью утратил связь с силой притяжения. Для этого потребуется около 10 в 32 степени джоулей.

Шаг второй: найти источник энергии. Для сравнения, в 2013 году все человечество употребило лишь 10 в 20 степени джоулей на работу всех существующих механизмов на планете. Даже если собрать всю энергию, вырабатываемую электростанциями и солнечными батареями, то придется ждать один триллион лет.

Но есть альтернативный план. Мощным источником энергии является Солнце, которое излучает ее в космос в виде радиации. Нужно использовать этот резерв.

Шаг третий: надо подождать. По мнению астрофизика, если всю поверхность покрыть солнечными батареями, то Земля начнет поглощать 100 процентов солнечной радиации, а не ее часть, как происходит сейчас. Это позволит набрать достаточное количество энергии для уничтожения планеты. Правда, для этого потребуется 18 миллионов лет.

Физик отмечает, что Землю можно уничтожить и за неделю. Столько времени потребуется, чтобы собрать вообще всю солнечную энергию. Однако способа сделать это, к счастью, еще не придумано.

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