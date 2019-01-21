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21.01.2019 11:36
Рубрика: Общество

Получено доказательство величайшего прогноза Стивена Хокинга

Текст: Денис Передельский
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Исследователи из Научного института имени Вейцмана в Реховоте (Израиль) сообщили, что им удалось в лабораторных условиях создать стимулированное излучение Хокинга.

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, а коротко о ней рассказывает Science Alert. Еще в 1974 году знаменитый физик обосновал теорию существования электромагнитного излучения, которое назвали излучением Хокинга.

Фото: iStock
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Ее суть заключается в том, что черная дыра теряет больше материи, чем поглощает. Это приводит к тому, что она начинает испаряться и взрывается.

Согласно общей теории относительности черная дыра не излучает электромагнитных сигналов. Однако Стивен Хокинг считал, что она "что-то излучает". Но излучение слишком слабо, чтобы можно было обнаружить его при помощи приборов.

Авторы исследования создали лабораторную модель физики черных дыр, используя аналог горизонта событий. В качестве материала они применили фотонно-кристалическое оптоволокно, а источником света стал инфракрасный лазер.

При входе в волокно свет чуть-чуть замедляется. Ученые посылали по два сверхбыстрых импульса лазерного излучения разной длины волны. Один мешал второму, и в результате возникал эффект горизонта событий. Он наблюдался как изменение показателя преломления света в волокне.

Затем команда использовала дополнительный свет для этой системы, что привело к увеличению мощности излучения с отрицательной частотой. "Негативный" свет черпал энергию из горизонта событий, а это верный признак существования излучения Хокинга.

"Оно является гораздо более общим явлением, чем предполагалось, - объясняет физик Ульф Леонхардт. - Это может произойти всякий раз, когда создаются горизонты событий, будь то астрофизика или свет в оптических материалах".

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