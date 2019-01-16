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16.01.2019 14:00
Рубрика: Общество

В Млечном Пути нашли черную дыру-невидимку

Текст: Денис Передельский
Фото: OzGrav ARC Centre of Excellence Фото: OzGrav ARC Centre of Excellence
Фото: OzGrav ARC Centre of Excellence

Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) впервые получили доказательства существования таинственной невидимой черной дыры, которая блуждает по нашей галактике.

Препринт статьи можно найти на сайте arXiv, а коротко об открытии рассказывает портал Science Alert. Авторы считают, что им удалось разгадать одну из космологических тайн.

Фото: Brookhaven National Laboratory / Joe Caggiano
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Известно, что существуют черные дыры, до 100 раз превышающие массу Солнца, и сверхмассивные, масса которых в 100 тысяч раз и более превышает солнечную. Считается, что в диапазоне между ними тоже должны существовать черные дыры. Однако до последнего времени обнаружить их не удавалось.

Ученые из Японии при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA) обнаружили потоки молекулярного газа, вращающиеся вокруг невидимого массивного объекта.

По их мнению, этим объектом является блуждающая черная дыра, расположенная на расстоянии около 20 световых лет от центра Млечного Пути. Она получила название HCN-0,009-0,044. Расчеты показали, что масса неуловимой черной дыры составляет около 32 тысяч масс Солнц.

"Когда я впервые проверил данные ALMA, то был очень взволнован, - говорит астрофизик Шуния Такекава из NAOJ. - Наблюдаемый газ демонстрировал очевидные орбитальные движения, которые предполагают наличие невидимого массивного объекта".

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