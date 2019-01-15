В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию

Ученые из Лихайского университета в Пенсильвании (США) предложили новую гипотезу происхождения Вселенной, согласно которой ее первоначальным состоянием после Большого взрыва была крайне горячая и энергетически насыщенная жидкость.

Как сообщает портал Phys.org, исследование объясняет механизм создания Вселенной, поддерживая теорию Большого взрыва. Согласно ей Вселенная возникла около 14 миллиардов лет назад и существовала сначала как точка, в которой был сконцентрирован огромный массив фундаментальных частиц.

Чрезвычайно высокая температура и энергия заставили ее раздуться и начать расширение в космос, которое продолжается по сей день. Исследователи считают, что первоначальным результатом Большого взрыва была очень горячая - порядка 5,5 миллиарда градусов по Цельсию - и энергоемкая жидкость. Она существовала в течение всего лишь нескольких микросекунд.

Эта жидкость содержала не что иное, как строительные блоки всей существующей материи, утверждают ученые. Загадочная субстанция получила название кварк-глюонная плазма (QGP). Она состояла из кварков - фундаментальных частиц - и глюонов, которые физик Рози Дж. Рид описывает как "то, что кварки используют для взаимодействия друг с другом".

Свое предположение физики Лихайского университета проверили экспериментально. Они смоделировали условия, при которых, возможно, формировалась Вселенная - сталкивали тяжелые ионы, движущиеся почти со скоростью света, создавая среду в 100 тысяч раз горячее, чем внутренняя часть Солнца.

Эксперимент показал, как именно кварк-глюонная плазма могла стать веществом после Большого взрыва.