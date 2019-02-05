Госдума заподозрила Apple и Samsung в умышленном замедлении смартфонов

Госдума инициировала проверку нарушений в работе смартфонов компаний Apple и Samsung. Запрос будет направлен в Роспотребнадзор. Депутаты хотят выяснить, имело ли место умышленное снижение работоспособности смартфонов для стимулирования покупки новых моделей.

Отправить запрос в ведомство Госдума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Приняв такое поручение, депутаты проголосовали за предложение представителя фракции ЛДПР Александра Старовойтова.

Сославшись на данные СМИ, он сообщил коллегам о том, что в Италии указанные компании были оштрафованы на 15 млн евро. Такое решение было принято по итогам проверки на предмет скорости производимых смартфонов. Как сообщается, был установлен факт умышленного использования недостатков смартфонов в целях стимулирования покупки новых моделей.

Это недопустимо и с точки зрения российских законов, говорится в поручении. Таким образом, следует проверить, используется ли данный алгоритм в нашей стране. Сам Старовойтов считает, что используется. Он привел данные российской ФАС, согласно которым в течение 2017 года в ведомство на смартфоны Apple пожаловалось большое количество граждан.

Запрос будет отправлен с целью последующего рассмотрения данного вопроса в судебной инстанции, указано в документе.

Госдума, как сообщалось ранее, инициировала еще одну проверку, чтобы разобраться, почему на картах компании Apple российский город федерального значения Севастополь указан как украинская территория. В связи с этим будет подготовлен запрос в Генпрокуратуру.



