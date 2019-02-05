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05.02.2019 17:25
Рубрика: Власть

Госдума заподозрила Apple и Samsung в умышленном замедлении смартфонов

Текст: Татьяна Замахина

Госдума инициировала проверку нарушений в работе смартфонов компаний Apple и Samsung. Запрос будет направлен в Роспотребнадзор. Депутаты хотят выяснить, имело ли место умышленное снижение работоспособности смартфонов для стимулирования покупки новых моделей.
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Отправить запрос в ведомство Госдума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Приняв такое поручение, депутаты проголосовали за предложение представителя фракции ЛДПР Александра Старовойтова.

Сославшись на данные СМИ, он сообщил коллегам о том, что в Италии указанные компании были оштрафованы на 15 млн евро. Такое решение было принято по итогам проверки на предмет скорости производимых смартфонов. Как сообщается, был установлен факт умышленного использования недостатков смартфонов в целях стимулирования покупки новых моделей.

Это недопустимо и с точки зрения российских законов, говорится в поручении. Таким образом, следует проверить, используется ли данный алгоритм в нашей стране. Сам Старовойтов считает, что используется. Он привел данные российской ФАС, согласно которым в течение 2017 года в ведомство на смартфоны Apple пожаловалось большое количество граждан.

Фото: iStock
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Запрос будет отправлен с целью последующего рассмотрения данного вопроса в судебной инстанции, указано в документе.

Госдума, как сообщалось ранее, инициировала еще одну проверку, чтобы разобраться, почему на картах компании Apple российский город федерального значения Севастополь указан как украинская территория. В связи с этим будет подготовлен запрос в Генпрокуратуру.

 

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Apple Компании Информационные технологии Samsung
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