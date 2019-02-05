Языковая политика стала причиной массовой эмиграции украинцев

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская заявила, что Украина теряет граждан из-за НАТО и языковой политики. По ее словам, украинцы массово покидают страну, потому что отвергают политику ее нынешних властей.

Королевская отметила, что десять миллионов русскоязычных украинцев за пять лет уехали из страны из-за навязывания государством украинского языка и стремления киевских политиков на любых условиях сотрудничать с НАТО. Она добавила, что режим Петра Порошенко, навязывающий западные ценности, привел к ухудшению уровня жизни в стране.

Депутат подчеркнула в эфире украинского телеканала NewsOne, что для защиты языка нужно повышать престиж государства на мировой арене.

В 2018 году русский язык был исключен из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ сдают Внешнее независимое оценивание. Да и сам экзамен по русскому языку для выпускников на Украине отменили. К 2020 году исчезнут русские школы, а сам язык станет "иностранным".