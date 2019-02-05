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05.02.2019 07:00
Рубрика: В мире

Мадуро пообещал не пустить иностранных солдат в Венесуэлу

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал не допустить иностранной военной интервенции в его страну. На выступлении, трансляция которого велась в социальных сетях, глава государства дал понять, что вооруженные силы Венесуэлы готовы дать отпор попыткам вооруженного вмешательства.

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"Уверяю, что никто, ни один солдат не войдет в Венесуэлу, - подчеркнул он. - Агрессор уйдет туда, откуда пришел, ведь на защите Венесуэлы стоят вооруженные силы". Мадуро указал на то, что противники уже ведут наступление, но пока в виртуальном пространстве.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу для разрешения кризисной ситуации.

Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Вооруженные силы Венесуэлы заявили о лояльности законно избранному президенту.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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