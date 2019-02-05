Мадуро пообещал не пустить иностранных солдат в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал не допустить иностранной военной интервенции в его страну. На выступлении, трансляция которого велась в социальных сетях, глава государства дал понять, что вооруженные силы Венесуэлы готовы дать отпор попыткам вооруженного вмешательства.

"Уверяю, что никто, ни один солдат не войдет в Венесуэлу, - подчеркнул он. - Агрессор уйдет туда, откуда пришел, ведь на защите Венесуэлы стоят вооруженные силы". Мадуро указал на то, что противники уже ведут наступление, но пока в виртуальном пространстве.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу для разрешения кризисной ситуации.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Вооруженные силы Венесуэлы заявили о лояльности законно избранному президенту.