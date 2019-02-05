У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Mail.Ru Group объявила о запуске нового браузера Atom

05.02.2019,  
21:01
Текст:  Владимир Болотин
Mail.Ru Group представила новый браузер Atom. Новинка пришла на смену закрытому в июле прошлого года проекту "Амиго".
Фото: Atom / Mail.Ru Group Фото: Atom / Mail.Ru Group
Фото: Atom / Mail.Ru Group

Основной упор в "Атоме" будет сделан на безопасность и приватность. Для этого в браузере реализована специальная панель - она позволяет быстро проверить разрешения, выданные сайт, и при необходимости изменить эти настройки. Режим "инкогнито" также можно активировать прямо в активном окне браузера.

Настройки можно применять для всех ресурсов или для определенных сайтов. Кроме того, разработчики обещают блокировку назойливой рекламы и предложений подписаться на уведомлания.

Блогер-пенсионер нашел идеальный способ поблагодарить подписчиков
Раскрыта личность владельца самого популярного яйца в мире

Mail.ru Group запустила публичную программу Bug Bounty для поиска уязвимостей в новом продукте. Это позволит повысить уровень безопасности браузера. Возможно, в дальнейшем регулярный аудит Atom будет проводиться независимыми компаниями.

Новый браузер доступен по адресу https://browser.ru. Пока только в версии для Windows.

Напомним, что разработка и продвижение браузера "Амиго", который был запущен в 2012 году, были остановлены из-за серых схем распространения продукта партнерами холдинга. Особенностью закрытого браузера была тесная интеграция с социальными сетями Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
технологии
Фото: Steam
В Steam стартовала праздничная распродажа игр 16:43
Эксперты выяснили пользу ночного режима для смартфона 04.02.2019
Стало известно, на каких гаджетах будет работать iOS 13 04.02.2019
интервью
Фото: iStock
В продажу поступили дешевые восстановленные iPhone X, известна цена 14:30
Глава российского Panasonic рассказал, какие устройства любят у нас 20.03.2015
Абоненты смогут следить за качеством мобильной связи через приложение 22.08.2014
браузеры
Google Chrome запустит во всем мире свой рекламный фильтр 10.01.2019
Microsoft решила "убить" свой браузер 04.12.2018