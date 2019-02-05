Mail.Ru Group объявила о запуске нового браузера Atom

Mail.Ru Group представила новый браузер Atom. Новинка пришла на смену закрытому в июле прошлого года проекту "Амиго".

Основной упор в "Атоме" будет сделан на безопасность и приватность. Для этого в браузере реализована специальная панель - она позволяет быстро проверить разрешения, выданные сайт, и при необходимости изменить эти настройки. Режим "инкогнито" также можно активировать прямо в активном окне браузера.

Настройки можно применять для всех ресурсов или для определенных сайтов. Кроме того, разработчики обещают блокировку назойливой рекламы и предложений подписаться на уведомлания.

Mail.ru Group запустила публичную программу Bug Bounty для поиска уязвимостей в новом продукте. Это позволит повысить уровень безопасности браузера. Возможно, в дальнейшем регулярный аудит Atom будет проводиться независимыми компаниями.

Новый браузер доступен по адресу https://browser.ru. Пока только в версии для Windows.

Напомним, что разработка и продвижение браузера "Амиго", который был запущен в 2012 году, были остановлены из-за серых схем распространения продукта партнерами холдинга. Особенностью закрытого браузера была тесная интеграция с социальными сетями Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир".