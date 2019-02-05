Mail.ru выпустила браузер, защищающий пользователей

Самым популярным браузером на компьютерах и ноутбуках сегодня является Google Chrome. Именно с его помощью заходят на сайты 62 процента интернет-пользователей. С большим отрывом за лидером следует Apple Safari - его доля составляет около 14 процентов. В десятке оказался и российский "Яндекс.Браузер" с показателем 0,64 процента - это несколько десятков миллионов установок. Теперь у него появился серьезный конкурент - веб-обозреватель Atom от Mail.ru Group.

Это уже не первая попытка российской интернет-компании выпустить собственный браузер. В сентябре 2012 года она запустила "социальный" браузер Amigo. Он отличался наличием специальной панели для работы с соцсетями - "ВКонтакте", "Одноклассниками", Facebook. Популярным Amigo не стал и в июле 2018 года прекратил свое существование.

Теперь у Mail.ru Group есть новый браузер Atom. От социальной составляющей было решено отказаться - упор делается на безопасность и приватность.

Например, браузер может запретить определенному сайту (или всем сразу) доступ к веб-камере и микрофону, запретить сохранение личной информации о пользователе, которая затем используется, чтобы показывать ему "более подходящую" рекламу. Раздражающие баннеры и навязчивые предложения подписаться на "самые срочные новости" блокируются одним кликом, утверждают разработчики.

Так называемый режим инкогнито, в котором ни браузер, ни сайты не сохраняют никакой информации о действиях пользователя, в Atom активируется одной кнопкой. Этот режим подходит тем, кто ищет авиабилеты или гостиницы - не секрет, что сайты бронирования умеют "узнавать" пользователя и раз за разом показывают все более высокие цены, чтобы заставить занервничать и поскорее совершить покупку. Надев "маску", то есть включив режим инкогнито, пользователь обманет сайт и увидит совсем другие цены.

Впрочем, даже все вышеперечисленные возможности не являются панацеей, считает Андрей Ермилов, специалист технического сопровождения сервисов антивирусной компании ESET. "Предлагаемые возможности уже давно реализованы в других браузерах - как на основе Chromium, так и на других платформах. В целом это обычный подход, ничего принципиально нового в браузере нет, - уверен он. - А вот блокировка рекламы - полезная и востребованная функция, особенно если не нужно ставить сторонние расширения".

Кстати, о блокировке навязчивой рекламы. В самых популярных браузерах ее пока нет. Разработчики Google Chrome обещают внедрить такую возможность лишь в июле.