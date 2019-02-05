МИД Ирана недоволен "двойными стандартами" ЕС по отношению к Тегерану

Иран призывает Евросоюз отказаться от двойных стандартов в подходах к Тегерану и называет беспочвенными обвинения европейцев в ведение иранскими спецслужбами террористической деятельности на территории европейских государств. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Исламской Республики.

"Необоснованные обвинения в организации и совершении терактов в Европе были беспочвенными и удивительными с самого начала. Иран, который сам является жертвой терроризма и который преуспел в борьбе с международными террористическими группировками, угрожающим в том числе безопасности Евросоюза, ожидает от него реалистичного взгляда на проблему борьбы с терроризмом и отхода от двойных стандартов", - отмечается в сообщении иранского МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что ракетная программа ИРИ, которую в ЕС называют угрозой региональной стабильности, "носит оборонительный характер, не подлежит обсуждению с другими сторонами, не имеет никакого отношения к вопросам безопасности региона и реальным интересам Евросоюза".

Напомним, накануне ЕС сообщил о включении в список своих санкций двух физических лиц и одного юридического лица в связи с их причастности к "враждебной деятельности" Ирана на территории некоторых европейских государств. Совет Евросоюза также призвал Тегеран воздерживаться от испытаний баллистических ракет, и выразил опасения намерениями ИРИ увеличить точность и дальность своих ракет. Такая деятельность Ирана, по мнению европейцев, "углубляет недоверие и способствует региональной нестабильности".





