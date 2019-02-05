Минкомсвязи назвало способ обезопасить промышленный интернет в России

Минкомсвязи настаивает на ограничении использования импортных датчиков при построении структуры "интернета вещей" в оборонно-промышленном комплексе, на транспорте, в атомной энергетике и других стратегических отраслях промышленности.

Об этом замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил в своем выступлении на расширенной коллегии министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Для обеспечения информационной безопасности промышленного интернета необходимо использовать российские микрочипы, встроенное программное обеспечение, отечественные криптографические алгоритмы, которые отвечают за устойчивое развитие экосистемы, отметил Соколов.