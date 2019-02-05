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05.02.2019 17:52
Рубрика: Digital

Минкомсвязи назвало способ обезопасить промышленный интернет в России

Текст: Татьяна Шадрина

Минкомсвязи настаивает на ограничении использования импортных датчиков при построении структуры "интернета вещей" в оборонно-промышленном комплексе, на транспорте, в атомной энергетике и других стратегических отраслях промышленности.

Фото: iStock
Россиян чаще, чем жителей других стран, унижают в интернете

Об этом замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил в своем выступлении на расширенной коллегии министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Для обеспечения информационной безопасности промышленного интернета необходимо использовать российские микрочипы, встроенное программное обеспечение, отечественные криптографические алгоритмы, которые отвечают за устойчивое развитие экосистемы, отметил Соколов.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязи
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