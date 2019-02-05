Названы самые угоняемые марки автомобилей

Один из крупнейших в России операторов систем безопасности для автомобилей (устанавливает противоугонные системы и отслеживает через спутник нахождение транспортных средств) назвал самые угоняемые автомобили в 2018 году. По данным компании, первое место в рейтинге заняли автомобили ВАЗ. Общее количество объявленных в розыск таких машин - 5693.

Чаще всего по-прежнему угоняют отечественные ВАЗы. В последнее время спросом у автоугонщиков стали пользоваться модели южнокорейских марок. Японские же Toyota последние стабильно угоняют в большом количестве. Фото: photoxpress

На втором месте Toyota с показателем 2746 угнанных автомобилей. Первую тройку замыкает Hyundai - 1905 машин.

Что касается моделей, то тут на первом месте Hyundai Solaris. На данный момент в России в розыске находится 1249 таких машин. На втором месте Kia Rio - 969 похищенных автомобилей. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107 - 730 машин было объявлено в розыск в 2018 году.

Кстати, и по данным нескольких крупнейших на рынке страховых компаний, самыми угоняемыми в России иномарками являются Hyundai Solaris и Kia Rio.

Специалисты поясняют, что многие автомобили крадут не для продажи на "черном рынке", а ради востребованных запчастей. Именно с этим связано многолетнее лидерство в рейтинге угонов моделей ВАЗ. А так как в последние годы все рекорды по продажам бьют южнокорейские модели, именно они и возглавили рейтинг. Угонщики просто не могли не отреагировать на изменения на рынке: где много машин, там и потребность в большом количестве запчастей.

Если резюмировать данные по иномаркам за прошлый год, то самой большой популярностью у угонщиков традиционно пользовалась Toyota. Интерес к автомобилям этой марки составил 55 процентов от общего объема похищенных автомобилей. Далее с большим отрывом следует Lexus - по этим машинам зафиксировано 12 процентов от общего числа происшествий. Немного отстает Mazda с 9 процентами обращений по автомобилям данной марки.

"Среди автомобилей премиум-класса по популярности у угонщиков в России лидирует Mercedes. BMW и Lexus занимают второе и третье места", - добавили в компании.

Чаще всего автомобили угоняют в Центральном федеральном округе - 9777 машин в регионе были объявлены в розыск. Далее следует Северо-Западный федеральный округ с показателем 5869 автомобилей. На третьем месте - Сибирский федеральный округ - 2902 машины.

По данным МВД, регионами, лидирующими по количеству автокраж, являются (в порядке убывания) Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ленинградская область, Свердловская область.

В компании, специализирующейся на противоугонных системах, составили, кроме того, рейтинг активности угонщиков в различных районах Москвы. Лидеры - входящие в состав Новой Москвы Московский район и Коммунарка, а также Южное Бутово, Южное Чертаново, Люблино, Выхино-Жулебино, Бибирево.

В 2018 году количество автомобилей, объявленных в розыск по России, составило 26 819 машин. Количество угонов по сравнению с 2017 годом снизилось на 21 процент - на 6939 автомобилей. Количество машин в розыске в 2017 году составляло 33 758 автомобилей.

Отличительной чертой 2018 года специалисты компании называют скачок угонов различного рода мототехники. В эту категорию кроме обычных мотоциклов включены квадроциклы, снегоходы и скутеры. Большинство таких транспортных средств поставляется из-за границы, и их стоимость в рублях в последние годы из-за скачка курса доллара и евро значительно выросла. Как итог они стали более привлекательны для угонщиков.

По дням недели распределение количества попыток угонов в целом равномерное, не считая явного лидера - вторника. Ос-новная активность угонщиков приходится на 4 дня со вторника по пятницу. В субботу намечается явный спад, а вот в воскресенье угонщики, как и многие другие, тоже отдыхают - на этот день приходится вдвое меньше угонов по сравнению с днем-лидером. В понедельник попыток угонов больше, чем в выходные, но меньше по сравнению с остальными днями. Таким образом, можно сказать, что угонщики работают по прогрессивному графику: четыре дня работают, три отдыхают.