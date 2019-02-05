Раскрыта личность владельца самого популярного яйца в мире

Сотрудники Buzzfeed и Mashable провели масштабные, почти детективные, расследования, направленные на установление личности владельца Instagram-аккаунта world_record_egg, побившего мировой рекорд по количеству лайков.

Человек, сумевший побить предыдущий рекорд - снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер, обычной фотографией куриного яйца - арт-директор лондонского маркетингового агентства The & partnership Крис Годфри.

Опыт специалиста, успевшего поработать с такими брендами как Google и Lexus, позволил набрать 10 миллионов подписчиков всего за 5 фото-публикаций. А совсем недавно был добавлен короткий анимационный ролик, в котором яйцо жалуется, что трещит по швам, и буквально разваливается из-за навалившегося давления социальных медиа.

В описании к видео упоминается адрес сайта, агрегирующего информацию о волонтерских организациях по оказанию психологической помощи.