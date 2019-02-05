Ярославская, Тульская и Рязанская области 11 февраля станут участниками первого этапа перехода регионов РФ на цифровое ТВ-вещание, то есть откажутся от аналогового телевидения. В отличие от Тверской области, которая была абсолютным первопроходцем и единственная в стране оказалась "оцифрована" еще 3 декабря прошлого года, названным регионам с учетом опыта соседа будет уже несколько легче, хотя совсем без проблем обойтись вряд ли удастся. Как идет процесс перехода на новые технологии и адаптация к ним, выяснили корреспонденты "РГ".

Власти утверждают, что проблем с приемом цифрового сигнала не будет ни в городах, ни в удаленных селах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Помогут с настройкой

В Ярославской области с 30 января начался прием заявок от жителей региона, которым при подключении к цифровому эфирному телевещанию требуется помощь волонтеров. Областные власти заверили, что поддержку окажут жителям всех муниципальных районов области.

- В регионе будут работать около ста волонтеров, - сообщила заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая. - Чтобы не допустить различных мошеннических действий, они будут посещать граждан только по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей администрации муниципального образования.

Зампред правительства уточнила, что задача волонтеров - помочь в подключении оборудования для приема цифрового вещания. А вот предлагать у них купить такую технику они не имеют права, как и требовать за свою помощь деньги. Правда, есть сомнение, что сотни волонтеров на всю область будет достаточно: тверские соседи начинали с 900 добровольных помощников, а потом их количество возросло до 1100. Вероятно, придется увеличивать отряд волонтеров и ярославцам.

Как известно, для того чтобы телевизор демонстрировал качественную цифровую картинку, он должен поддерживать стандарт вещания DVB-T2. Этому требованию отвечают в основном телевизоры, выпущенные после 2013 года. Остальным аппаратам в помощь требуется так называемая приставка - приемник цифрового эфирного телевидения. А подчас и антенна - домашняя или уличная.

С наличием этого оборудования проблем пока нет. Так, в одном из ярославских магазинов бытовой техники и электроники упаковки с самыми недорогими приставками, поддерживающими стандарт DVB-T2, размещены в нескольких точках торгового зала - на стеллажах для товара повышенного спроса. По словам продавцов, эти приставки недавно завезли в большом количестве - сразу больше двухсот штук. Ажиотажного спроса пока нет, но покупают их достаточно активно. Диапазон цен на приставки - 900-2000 рублей, на антенны - от 500. Аналогичная ситуация в других торговых точках. Кстати, кроме специализированных магазинов, нужное оборудование на территории региона можно приобрести в филиалах "Почты России", а также в 64 автолавках, которые обслуживают 840 отдаленных населенных пунктов области.

А чтобы цены после 11 февраля не подскочили, как в Тверской области после 3 декабря, Ярославское УФАС России открыло телефонную горячую линию, куда можно сообщить обо всех фактах завышения стоимости оборудования. Кроме того, с 28 января специалисты УФАС начали сами выезжать с проверками в торговые точки.

Что касается помощи малоимущим при покупке приставок и антенн, то, как объяснили в правительстве региона, она предоставляется адресно по заявлению, поданному в орган соцзащиты по месту жительства. По словам директора областного департамента труда и соцподдержки населения Ларисы Андреевой, малоимущие инвалиды и пенсионеры получают сумму равную половине прожиточного минимума (эти деньги не имеют целевого назначения, их можно потратить на что угодно, в том числе на приставку, антенну или телевизор), а семьям с детьми единовременная выплата предоставляется в рамках социальных контрактов. На 24 января ее получили семь семей: на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала направлена 21 тысяча рублей.

Вглядись в экран

Уже сегодня жители Тульской области могут бесплатно принимать 20 телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Но пока цифровую трансляцию дублирует аналоговая. Аналоговое ТВ будет отключено 11 февраля. Пока никакого беспокойства туляки по этому поводу не выражали, но чем ближе февраль, тем больше возникает вопросов.

Так, в "РГ" позвонила 76-летняя тулячка Вера Петровна: что она должна сделать - может, написать заявление или что-то купить? Вера Петровна проживает одна, у нее кабельное телевидение. Мы успокоили пожилую женщину, ответив, что никаких шагов ей предпринимать не надо - обо всем позаботится оператор ее кабельной сети. К тому же отказываться от платного "кабеля" в пользу 20 бесплатных каналов она не собирается.

Суета, возможно, начнется в день отключения аналогового ТВ. Пока же, как отметил представитель одной из крупных торговых сетей бытовой техники на встрече в областном комитете по предпринимательству и потребительскому рынку, существенного роста продаж приставок, новых телевизоров или спутникового оборудования не отмечается. При этом, по его словам, недостатка в товаре нет.

Чтобы цены на приставки после 11 февраля не подскочили, как в Тверской области после 3 декабря, Ярославское УФАС открыло горячую линию

Продавцы заявляют о готовности оперативно отреагировать на увеличение спроса. По информации комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, в настоящее время в 165 торговых точках на территории Тульской области имеются достаточные запасы декодеров, в основном по цене до тысячи рублей. Приставки можно купить в магазинах бытовой техники и электроники, видео- и радиотехники, в отделениях почтовой связи. В отдаленные села оборудование могут доставить автолавки.

Для перехода на цифровое ТВ Тульский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал ФГУП "РТРС"), по словам его директора Александра Шемякина, в рамках федеральной целевой программы построил и установил 24 цифровых объекта, из них 16 - абсолютно новых. На сегодняшний день лишь один процент жителей области не имеет возможности принимать цифровой сигнал. Проживающим в зонах с неустойчивым сигналом советуют купить спутниковое оборудование.

Тем, у кого доход ниже величины прожиточного минимума в регионе (9915 рублей), полагается компенсация: до шести тысяч рублей - на приобретение спутникового оборудования и до 1,5 тысячи - на покупку приставки. За компенсацией можно обратиться как в управления социальной защиты, которые есть в каждом муниципальном образовании, так и в любой многофункциональный центр.

Призвали старост

Чиновники Рязанской области также заявили о готовности к переходу на цифровое ТВ. Размер компенсаций для нуждающихся здесь составляет до двух тысяч рублей - на цифровой декодер и до шести тысяч - на комплект спутникового ТВ. За материальной помощью уже обратились около двухсот человек. К слову, жители многоквартирных домов могут вновь вернуться к коллективным антеннам. Правда, на их установку им придется скинуться - эти работы производятся за счет собственников жилья.

Разобраться в подключении нового оборудования жителям Рязанской области помогают представители администраций, сельские старосты, активные граждане. На специальных семинарах, организованных ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и "Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр", обучили 158 волонтеров.

Помощь в установке и настройке приемного оборудования готовы оказать и студенты технических ссузов и вузов. В этом году в рамках ежегодной добровольческой акции "Звездный поход" (уже более 50 лет студенты рязанских вузов в зимние каникулы отправляются в районы помогать местным хозяйствам, пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям) его участники оказывали содействие всем желающим в установке цифрового ТВ. К этой работе привлечены и представители жилищно-коммунальных служб, ТОС, УК Рязани, ветеранских организаций.

"Еженедельно проводится мониторинг наличия оборудования для приема цифрового телерадиовещания в магазинах электроники и отделениях почтовой связи, - уточнили в региональном правительстве. - На сегодняшний день в наличии имеется 8500 цифровых приставок, антенн и телевизоров. В работу также вовлечены региональные подразделения ФАС. Продажа приемного оборудования организована повсеместно. Модели нижней ценовой категории представлены: стоимость от 766 до 999 рублей. Совместно с УФПС Рязанской области - филиалом ФГУП "Почта России" достигнута договоренность о реализации с 17 декабря 2018 года во всех отделениях почтовой связи цифровых приставок для жителей Рязанской области по 990 рублей за штуку".



Тем временем

В Тверской области, первой в стране полностью перешедшей на "цифру" еще с 3 декабря 2018 года, выплаты на приобретение необходимого оборудования (до тысячи рублей) получили уже около 1900 человек. По расчетам областных властей, за помощью могут обратиться примерно шесть тысяч человек, поэтому из областного бюджета на эти цели выделено шесть миллионов рублей. В установке и подключении приставки для цифрового ТВ жителям региона бесплатно помогают волонтеры, разработавшие пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию техники. Всего в проекте задействовано больше 1100 добровольцев. За помощью к ним на сегодняшний день обратились около 900 жителей Твери и около тысячи человек из других муниципалитетов. На региональную горячую линию с момента отключения в регионе аналогового вещания поступило около 2800 звонков. Люди в основном обращались за консультацией перед покупкой оборудования, за волонтерской помощью, а также интересовались условиями получения компенсации.