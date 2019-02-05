К своему юбилею Рустам Ибрагимбеков поставил новую пьесу в Et Cetera

Свое 80-летие, 5 февраля, Рустам Ибрагимбеков проведет в Театре Et Сetera - днем, после прогона, отвечая на вопросы журналистов, а вечером - пригласив на премьеру спектакля "Утро туманное" своих друзей. Ничего странного: сценарист, за кинодеятельность отмеченный Госпремиями СССР и России, соавтор фильмов "Белое солнце пустыни", "Урга. Территория любви", "Храни меня, мой талисман", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", Рустам Ибрагимбеков написал и пятнадцать пьес.

В театрах разных стран шли спектакли по его сочинениям "Женщина за закрытой дверью", "Похороны в Калифорнии", "Дом на песке" и "Похожий на льва". В 2010 году в Москве состоялось открытие театра "Ибрус" (Ибрагимбеков Рустам) под его руководством. И к своему юбилею сценарист и драматург, державший в руках и Оскара, и "Золотого льва", решил именно в театре испытать на себе и первых благодарных зрителях новый для себя жанр лирической комедии и рассказать историю про идеальную любовь на всю жизнь. Пожалуй, впервые сделав главным действующим лицом своего произведения не мужчину, а роскошную женщину. С характером - как у скалы, о которую разбиваются все житейские неприятности и ненужные человеческие рефлексии.

…Она всегда любила одного, а жила с другими. Как красивое, знаменитое и абсолютно экстравертное создание женского пола актерского рода, не понимающее радостей одиночества и не способное находиться без внимания других людей ни минуты. "Ну ты же знаешь, я одна жить не умею", - и этого бытового объяснения достаточно, чтобы простить ей все грехи: прошлые, будущие и настоящие.

Никто, собственно, ее ни в чем и не обвиняет. В дом к известной актрисе через пятьдесят лет приходят ее одноклассники. Романы в прошлом, романтизма поубавилось: "У меня два инфаркта. - А у меня два инсульта"; "Я ДНК люблю. - А я - ЖЗЛ"; "Мне коньяк. - А мне теперь только кофе без кофеина"… К своему удивлению, вместо пожилой женщины, они видят перед собой обаятельную девушку, тогда как сами уже почти старики. Секрет ее молодости - не в удачной пластической хирургии. В отличие от своих школьных друзей, предлагающих теперь ей руку и сердце только вместе с брачным контрактом, она не разучилась бескорыстно и самоотверженно любить. Так, чтобы, как в сказке, с милым рай и в шалаше, а в реалиях пьесы Ибрагимбекова - хоть в доме престарелых…

На этом принципе - молодость в награду за любовь - основан и главный режиссерский ход Рустама Ибрагимбекова: роль народной артистки СССР в сильно почтенном возрасте он поручает молодой актрисе Ольге Беловой. Ее героиня лицом и телом - молодая обворожительная особа, а манерами и статью - гранд-дама, по всей видимости, "съевшая" в театральных кулисах не одну свою подругу-соперницу. Говорит нараспев, мелодикой речи ретушируя любые отрицательные эмоции, все удары судьбы принимает с королевским достоинством. Что ей, переигравшей десятки великих женских трагедий на сцене, например, предательство любимого внука, решившего продать квартиру своей моложавой бабки и заложившего все ее драгоценности?

Ситуацию Рустам Ибрагимбеков как режиссер спектакля и автор пьесы доводит почти до гротеска. Лирическая комедия у него разрушает границы жанра, быль уходит в сказку. Героиню-актрису потянет на неожиданные поступки и подарки, приступы ее внезапной щедрости окажутся заразными. Вдруг возникший в ее жизни миллионер будет отвергнут, внук морально раздавлен, непутевый друг прощен. И наступит черед выхода на авансцену ее идеала - мужчины не от мира сего (в максимально убедительном исполнении Владимира Левашева), человека из дома престарелых, который то ли работает там, то ли живет... И все самое интересное только начнется. Когда хаос борьбы за совершенство красоты останется позади, а перспектива познать вечную гармонию куда ближе, чем видимая линия горизонта...

Мужской подход к женской психологии и к женскому характеру результаты дает неожиданные. Юбиляр, чьи истории завоевывали гран-при Каннского кинофестиваля и главную награду Венецианского, теперь синтезирует женскую суть и ведет с миром - не в расчете на громкие овации - очень камерный диалог о том, что "кто не любит, тот стар, кто не любил, никогда не был молод". Любовь и молодость души у него окажутся едва ли не синонимами, а женщина без мужчины перестанет быть реальностью. Вне любви, как теперь выяснится, ее просто не существует.

Справка "РГ"

Первое образование Рустама Ибрагимбекова было техническим - он окончил Азербайджанский институт нефти и химии и аспирантуру Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В литературу пришел в 1962 году, когда в газете "Молодежь Азербайджана" был опубликован его рассказ "Хлеб без варенья". Написал более пятидесяти сценариев художественных и телевизионных фильмов. Является председателем Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии.