Мосгорсуд 11 февраля проверит законность ареста Рауля Арашукова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, 11 февраля. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В суде также добавили, что жалобу его племянника Руслана Арашукова апелляционная инстанция рассмотрит 13 февраля, а 7 февраля проверят законность ареста сенатора Рауфа Арашукова.

На прошлой неделе 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

К настоящему моменту под стражу взяты шесть фигурантов.