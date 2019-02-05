В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину

В Ярославле возбуждено уголовное дело о халатности после падения на женщину льда и снега с крыши.

Напомним, снежно-ледяная глыба упала на 54-летнюю женщину 1 февраля на улице Большой Октябрьской. Пострадавшая получила тяжелые травмы: перелом грудного позвонка, переломы ребер с повреждением легкого. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

После инцидента следственные органы организовали доследственную проверку. По ее результатам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", сообщили в следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

- По данным следствия, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников организации, в ведении которой находится здание, не обеспечило своевременную очистку кровли от снега, наледи и сосулек, - сообщила официальный представитель регионального СК Кристина Гузовская.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливается конкретное должностное лицо, причастное к совершению преступления. Однако кому принадлежит само здание, правоохранители не уточнили.