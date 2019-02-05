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05.02.2019 13:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда

Текст: Светлана Батова

В столичном метрополитене опровергли информацию о вводе системы зональной тарификации в ближайшие годы. Новость распространили СМИ со ссылкой на конкурсную документацию по разработке новой билетной системы Москвы. Тендер стоимостью 670 млн рублей был разыгран в конце прошлого года.

В частности, в документе говорится: "В 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта, и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию".

Фото: mos.ru
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена, речь в документе идет не о регулировании тарифов, а о создании единой билетной системы для разных видов транспорта.

"Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы, - отметили в пресс-службе. - В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов".

После присоединения территории Новой Москвы, например, на наземном транспорте в течение нескольких лет действует две тарифные зоны - одна в ТИНаО, другая - в "Большой" Москве. Новое программное обеспечение будет учитывать все эти аспекты.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках обновления билетной системы усовершенствуется программное обеспечение для выпуска карты "Тройка", и ее можно будет персонифицировать. Действующий билет из-за устаревшего типа чипа не дает такой возможности.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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