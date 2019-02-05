Водитель разбившейся под Владимиром маршрутки возил людей незаконно

Водитель маршрутки из Чувашии, которая попала в смертельное ДТП под Владимиром, не имел права на перевозку пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя республиканского УМВД.

ДТП с участием КамАЗа и маршрутки произошло в ночь на 4 февраля на 214-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Судогорском районе Владимирской области.

По данным полиции, водитель КамАЗа с полуприцепом, ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением и наехал на ограждение. В этот момент водитель микроавтобуса Mercedes, перевозивший 14 пассажиров по маршруту Чебоксары - Москва и следовавший за КамАЗом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. От удара микроавтобус перевернулся. В результате три человека погибли и восемь пострадали.

- Водитель не имел соответствующего разрешения на перевозку людей. По предварительной информации, он вез своих односельчан и жителей других населенных пунктов Чувашии на заработки, - говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Ранее водитель маршрутки неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения. Микроавтобус первоначально не предназначался для перевозки людей. Он был переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский.