Посол РФ в Японии отреагировал на статью о размещении ракет на Курилах

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал недавнюю публикацию в издании Japan Business Press, которое рассуждает о том, что Курильские острова, в частности, Итуруп, с точки зрения автора, "идеально подошли бы" для размещения там американских ракет в силу расположения архипелага. Дипломат назвал эти спекуляции "неуместными".

Как отметил Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости, подобные вбросы, которые регулярно появляются в японских СМИ, не способствуют поддержанию атмосферы конструктивного диалога между Москвой и Токио. Посол напомнил позицию РФ о том, что принадлежность Курил, которые перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, не подлежит дискуссии и не может быть оспорена японской стороной. Поэтому разговоры о размещении там элементов ПРО США, даже гипотетические, совершенно "беспочвенны и неуместны".

В Совете Федерации ранее предположили, что подобные публикации японская сторона может использовать как своего рода сигнал Вашингтону в надежде, что США начнут оказывать давление на РФ в этом вопросе.

Тем временем Japan News сообщила о планах Белого дома разместить на американской военно-морской базе на японском острове Кюсю значительные арсеналы новейших вооружений и техники - а именно - десантный корабль ударной группировки, военные вертолеты и дополнительный контингент морпехов в пределах 1,7 тысячи военнослужащих.