В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах

Публикация японских СМИ о том, что Курилы - идеальное место для американских ракет, это провокация, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал РИА Новости статью на сайте Japan Business Press, где говорится о том, что писал, что дислокация вооружений на Курилах позволит Японии и США защититься от возможного удара северокорейских баллистических ракет.

"Это провокация, элементарная провокация", - заявил сенатор. Он предложил Японии размещать ракеты для защиты от КНДР на собственной территории и подчеркнул, что на Курилах могут находиться только российские вооружения.

