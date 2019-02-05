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05.02.2019 10:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах

Текст: Галина Мисливская

Публикация японских СМИ о том, что Курилы - идеальное место для американских ракет, это провокация, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Так он прокомментировал РИА Новости статью на сайте Japan Business Press, где говорится о том, что писал, что дислокация вооружений на Курилах позволит Японии и США защититься от возможного удара северокорейских баллистических ракет.

"Это провокация, элементарная провокация", - заявил сенатор. Он предложил Японии размещать ракеты для защиты от КНДР на собственной территории и подчеркнул, что на Курилах могут находиться только российские вооружения.
 

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