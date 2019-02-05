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05.02.2019 08:09
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Японские СМИ оценили военный потенциал южных Курил

Текст: Александр Ленин

Южные Курилы имеют крайне важное значение с точки зрения защиты от северокорейской ракетной угрозы. Наиболее подходящим местом для размещения вооружений, которые могли бы эффективно сбивать баллистические ракеты КНДР на раннем старте, является остров Итуруп, сообщает издание Japan Business Press.

Фото: U.S. Navy via AP
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Впрочем, размещение на южных Курилах американских или японских ракет блокирует порт Владивосток и позволит оперативно фиксировать пуски российских ракет из акватории Охотского моря, что неприемлемо для России. В этой связи, полагают журналисты, сценарий с передачей российской стороной указанных территорий Японии имеет мало шансов для реализации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Ожидается, что очередная встреча лидеров стран состоится в июне этого года в японской Осаке на полях саммита G20.

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