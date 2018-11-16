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16.11.2018 09:36
Рубрика: В мире

Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину не размещать американские военные базы на острове Шикотан и гряде Хабомаи в случае их передачи японской стороне, передает газета "Асахи симбун". Дислокация военных объектов на японской территории предусматривается в соответствии с договором о безопасности, который был заключен между Токио и Вашингтоном в 1960 году.

Накануне лидеры России и Японии встретились в Сингапуре на саммите входящих в АСЕАН государств и договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между странами на основе Советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает после подписания договора передачу Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал о темах встречи с Трампом и мирном договоре с Японией

В ближайшее время ожидается активизация российско-японских контактов на высшем уровне. Так, Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут очередную встречу в Аргентине на саммите G20. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря этого года в Буэнос-Айресе. Кроме того, в конце января следующего года глава японского правительства рассчитывает посетить Россию по пути на Всемирный экономический форум в Давосе. Премьер Японии будет находиться в Швейцарии с 22 по 25 января. Первые лица государств также проведут переговоры в японской Осаке в конце июня 2019 года, где состоится очередной саммит "двадцатки".

Японская сторона будет настаивать на своем суверенитете в случае передачи ей острова Шикотан и гряды Хабомаи. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя слова российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров с Токио по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. Глава РФ по итогам визита в Сингапур рассказал журналистам, что в документе не зафиксирован ряд пунктов. Там не указано основание для передачи островов, а также, под чьим суверенитетом они останутся. По мнению Владимира Путина, переговоры на основе декларации требуют серьезной проработки.

"Там в принципе изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет серьезной проработки", - подчеркнул российский руководитель.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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