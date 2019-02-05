Пушков нашел довод против передачи Курил Японии

Рассуждения японских СМИ о том, что Курилы - идеальное место для размещения американских ракет, является весомым аргументом против передачи островов Японии, считает сенатор Алексей Пушков.
"В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным местом для размещения ракет США", - написал он в Twitter.
Это тревожные расчеты, отметил парламентарий, что-то подобное впервые возникает среди союзников США после "холодной войны". "Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", - заявил Пушков.
Напомним, ранее сайт Japan Business Press написал о том, что Курильские острова могут стать идеальным местом для размещения ракет США, которые бы защитили Японию и Штаты от баллистических ракет КНДР.
В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2019 г.