В Приморье на капитана судна из Японии завели дело за вылов краба

Административное дело в отношении капитана судна "Нишино Мару-68" (флаг Японии, порт приписки Идзумо) возбуждено в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судно было задержано за незаконную добычу краба, промыслом которого экипаж занимался в исключительной экономической зоне России в Японском море.

На борту "Нишино Мару-68" обнаружили около 7,5 тонны живого краба. А из воды подняли 206 незаконно установленных крабовых ловушек. Ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей.

Процессуальное решение будет принято после разбирательства, которое сейчас ведется.