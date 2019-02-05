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05.02.2019 08:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе детский сад закрыли из-за радиации

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частном детском саду города Белово Кемеровской области обнаружено превышения уровня радона. Судебные приставы приостановили деятельность помещений дошкольного учреждения.

Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки Роспотребнадзора. Санитарные врачи установили превышающий уровень газа радона в медицинском кабинете, спальне средней группы и спальне первой младшей группы.

Фото: Tom Jordan / British Antarctic Survey
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Как было установлено в суде, превышение уровня радона создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. Продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, могут привести к мутации клеток организма и развитию тяжелых заболеваний.

- По решению суда деятельность частного детского сада была приостановлена на 11 суток, - сообщает УФССП России по Кемеровской области.  - Судебные приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальню средней группы, спальню первой младшей группы, выполнив требования исполнительного документа.

Между тем, это уже не первый случай, когда детские сады, клубы и кинотеатры в Кузбассе закрывают из-за повышенного уровня радиации.

По данным санврачей, газ может попадать в здания через трещины в земле. Радон содержится в недрах и может подниматься на поверхность. Если в помещениях слабая вентиляция, он может скапливаться в воздухе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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