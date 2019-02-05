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05.02.2019 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье введут режим повышенной готовности из-за химугрозы

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения химического загрязнения с территории химического комбината "Усольехимпром". Режим планируется ввести с 7 февраля указом губернатора Приангарья.

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Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, режим ЧС из-за угрозы распространения опасных химических веществ в ноябре прошлого года был объявлен только в Усолье-Сибирском. Однако анализ ситуации показал, что опасность существует не только для усольчан, но и жителей других населенных пунктов Иркутской области, поэтому режим повышенной готовности вводится на весь регион. Это позволит ликвидировать опасные отходы с территории бывшего химического предприятия за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также обеспечить надлежащую охрану территории от мародеров.

Министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко отметил, что по предварительным расчетам на мероприятия, связанные с ограничением доступа на площадку предприятия-банкрота и ликвидацией опасных веществ, из резервного фонда Правительства Иркутской области потребуется около 60 миллионов рублей.

Фото: iStock
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Напомним, в августе 2018 года "черные металлисты" на территории бывшего химкомбината распилили цистерну с четреххлористым кремнием - крайне ядовитым веществом - и поставили под угрозу около 100 тысяч жителей Усолья. ЧС оперативно ликвидировали, однако дальнейшее расследование показало, что на территории остановленного производства "Усольехимпрома" находятся неучтенные емкости с химикатами, никем не контролируемые опасные объекты, разрушающийся ртутный цех, и главное - нет охраны периметра, поскольку денег у предприятия-банкрота на нее нет. Горожане и муниципальные власти сообщали, что на территории комбината постоянно разбирают конструкции и вывозят их за пределы горда, возможно, на продажу. Таким образом, зараженные материалы могут попасть в другие населенные пункты.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, с начала 2018 года правоохранительные органы возбудили семь уголовных дел по фактам хищения стройматериалов с территории бывшего комбината. После ЧП прокуратура заставила собственников предприятия-банкрота обеспечить его охрану. Однако этой меры оказалось недостаточно. А муниципальный и областной бюджет не могли нести расходы по охране частной территории.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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