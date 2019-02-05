Скончался полицейский, раненный при нападении в Нальчике

Полицейский Аслан Балкаров, раненный в ходе нападения на наряд ДПС в Нальчике 24 января, скончался в московской больнице. Как сообщили в ГУ МВД Кабардино-Балкарии, у 27-летнего лейтенанта остались жена и дочь.

- Руководство министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего товарища, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После нападения Аслан Балкаров был госпитализирован в клиническую больницу Нальчика с проникающим ножевым ранением. Ему сделали срочную операцию, после чего перевели в реанимацию. Врачи тогда отмечали, что состояние полицейского стабилизировалось, но через несколько дней его отправили в Москву.

Как сообщалось ранее, 24 января на наряд ДПС в Нальчике напали молодые люди, вооруженные ножами. Троих бандитов ликвидировали на месте, еще один погиб спустя несколько часов. Следствие установило, что все четверо преступников – жители Ингушетии. Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков заявил, что нападение совершено из экстремистских побуждений.