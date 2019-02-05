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05.02.2019 11:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин в открытом письме признал свои ошибки

Текст: Данила Жиляев

Футболист Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором он признает свои ошибки и раскаивается в совершенных проступках. Текст письма публикует "Р-Спорт".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Кокорин, а также его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были помещены под стражу в октябре прошлого года за драки, инициаторами которых они стали. Изначально срок заключения составил два месяца, однако затем он был продлен в два раза из-за незавершенного следствия по этому делу. На данный момент срок заключения истекает 8 февраля, но ожидается, что следствие попросит суд продлить его до 8 апреля.

Кокорин выразил надежду, что скоро сможет выйти на свободу, вернуться в спортивную деятельность. Отметим, кстати, что "Зенит", игроком которого Кокорин по-прежнему является, заявил Александра на плей-офф Лиги Европы.

"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался", - сказано в письме.

Он подчеркнул, что полностью усвоил урок, чему тюрьма поспомобствовала. Кокорин признался, что очень хочет оказаться на воле и не только вернуться в спорт, но и посявщать время семье.

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