Петербургские ученые решили подробно изучить ген блокадников

Ученые Северной столицы готовы провести масштабные исследования по изучению генотипа людей, переживших блокаду. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя лаборатории генетики Санкт-Петербургской городской больницы № 40, кандидата биологических наук Олега Глотова.

По словам исследователя, ученые взяли за основу гипотезу, что одни формы генов приспособлены к выживанию в экстремальных условиях голода, а другие - нет. Данное утверждение ученые проверяли, изучая генотипы разных людей. Из группы 400 человек половина относилась к блокадникам.

В итоге ученые обнаружили у 60 процентов блокадников генотип, связанный с замедлением метаболизма. У группы людей, которые не были связаны с блокадой, этот показатель составил 40 процентов.

По словам ученого, выявленная особенность - лишь один из факторов, который помогал людям при выживании. Возможно, в будущем исследователям удастся выявить связь новых генов, которые влияли на выживаемость, отмечает Глотов.

Пока ученые-генетики не исследовали генотип потомков блокадников, что не позволяет заключить, передается ли состояние выявленного эпигена поколениям петербуржцев, родившимся после блокады.

- Мы готовы изучить это влияние у следующих поколений на эпигенетическом уровне, - говорит ученый, - но пока эта работа не финансируется, а делать какие-либо выводы без таких исследований преждевременно.

Как ранее разъяснил корреспонденту "РГ" Олег Глотов, любой ген находится в окружении белковых комплексов, и эти молекулы могут по-разному влиять на ген. Могут, например, усиливать работу гена либо блокировать какие-то его функции. Ген не меняется, но может поменяться его расположение, белковые комплексы могут какие-то его функции притормозить или активизировать. Измененный профиль половых клеток может передаваться и следующим поколениям. Как показывают опыты на модельных объектах, это работает в течение двух-трех поколений.

Справка "РГ"

Олег Глотов - один из тех ученых, про исследования которых в 2015 году в журнале Science вышла статья "Помогли ли хорошие гены людям пережить жестокую осаду Ленинграда?". С тех пор разговоры пор про особую "кровь блокадников", которую те передали своим потомкам, не утихают. Санкт-Петербургский режиссер Дмитрий Каралис даже снял фильм "Блокадная кровь", где рассказывает о том, как в осажденном городе люди продолжали сдавать кровь для нужд фронта, и как изменялся ее состав под влиянием нечеловеческих условий выживания.