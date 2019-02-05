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05.02.2019 16:06
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Петербургские ученые решили подробно изучить ген блокадников

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Северной столицы готовы провести масштабные исследования по изучению генотипа людей, переживших блокаду. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя лаборатории генетики Санкт-Петербургской городской больницы № 40, кандидата биологических наук Олега Глотова.

Фото: iStock
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По словам исследователя, ученые взяли за основу гипотезу, что одни формы генов приспособлены к выживанию в экстремальных условиях голода, а другие - нет. Данное утверждение ученые проверяли, изучая генотипы разных людей. Из группы 400 человек половина относилась к блокадникам.

В итоге ученые обнаружили у 60 процентов блокадников генотип, связанный с замедлением метаболизма. У группы людей, которые не были связаны с блокадой, этот показатель составил 40 процентов.

По словам ученого, выявленная особенность - лишь один из факторов, который помогал людям при выживании. Возможно, в будущем исследователям удастся выявить связь новых генов, которые влияли на выживаемость, отмечает Глотов.

Пока ученые-генетики не исследовали генотип потомков блокадников, что не позволяет заключить, передается ли состояние выявленного эпигена поколениям петербуржцев, родившимся после блокады.

- Мы готовы изучить это влияние у следующих поколений на эпигенетическом уровне, - говорит ученый, - но пока эта работа не финансируется, а делать какие-либо выводы без таких исследований преждевременно.

Как ранее разъяснил корреспонденту "РГ" Олег Глотов, любой ген находится в окружении белковых комплексов, и эти молекулы могут по-разному влиять на ген. Могут, например, усиливать работу гена либо блокировать какие-то его функции. Ген не меняется, но может поменяться его расположение, белковые комплексы могут какие-то его функции притормозить или активизировать. Измененный профиль половых клеток может передаваться и следующим поколениям. Как показывают опыты на модельных объектах, это работает в течение двух-трех поколений.

Справка "РГ"

Олег Глотов - один из тех ученых, про исследования которых в 2015 году в журнале Science вышла статья "Помогли ли хорошие гены людям пережить жестокую осаду Ленинграда?". С тех пор разговоры пор про особую "кровь блокадников", которую те передали своим потомкам, не утихают. Санкт-Петербургский режиссер Дмитрий Каралис даже снял фильм "Блокадная кровь", где рассказывает о том, как в осажденном городе люди продолжали сдавать кровь для нужд фронта, и как изменялся ее состав под влиянием нечеловеческих условий выживания.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда
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