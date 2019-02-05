В Петербурге нашли источник неприятного запаха

В Петербурге в районе станции "Лигово" обнаружены цистерна и две канистры с этилмеркаптаном. Это очень пахучее вещество, и в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга полагают, что именно оно стало источником неприятного запаха, на который днем жаловались жители нескольких районов города.

Емкости с этилмеркаптаном хранились в промзоне на участке, которым владеет индивидуальный предприниматель. В данное время площадка сдана в аренду, и с большой вероятностью канистры и цистерны принадлежат нанимателю.

Этилмеркаптан обнаружили сотрудники регионального управления МЧС. Емкости оказались разгерметизированы. Сейчас на площадке работают городская экологическая служба "Экострой", а также передвижная станция мониторинга воздуха "Минерал". Произведены замеры. Пока, по данным комитета по природопользованию, превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Ведутся работы по герметизации цистерны, источник запахов из канистр ликвидирован, угрозы для граждан нет.

По факту ЧП комитет по природопользованию возбудил административное дело.

Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах. Изначально граждане предположили, что идет утечка газа. Но проверка, проведенная силами регионального управления МЧС, комитета по энергетике и "Петербурггаза", никаких утечек не обнаружила.