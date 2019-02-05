На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве

Обвинительный вердикт супруге так называемого "краснодарского каннибала" Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве к убийству случайной знакомой (уроженке Кировской области Вахрушевой), был вынесен в Прикубанском районном суде краевого центра в понедельник поздним вечером.

Присяжные также признали подсудимую не заслуживающей снисхождения. Следующее заседание, на котором будут обсуждаться последствия вынесенного вердикта, назначено на 20 февраля.

На Кубани дело Бакшеевой стало первым, рассмотренным коллегией присяжных заседателей районного суда. Она была сформирована из шести основных и трех запасных присяжных. С начала ноября минувшего года они оценивали материалы, представленные сторонами обвинения и защиты. Слушания проходило в закрытом режиме. Как объяснили журналистам, это было сделано из этических соображений - чтобы не пугать общественность шокирующими деталями.

В сентябре 2017 года эта история вызвала огромный резонанс. На территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, 8 сентября 2017 года обвиняемая вместе с супругом распивали спиртные напитки с женщиной, с которой они познакомились в тот день. В процессе употребления спиртного между женщинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Бакшеева уговорила мужа убить обидчицу. Как считает обвинение, находясь под влиянием супруги, тот расправился с собутыльницей. При этом он не только расчленил ее тело, но и сделал селфи с частями тела своей жертвы на телефон, который тут же потерял.

Мобильник с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. После этого в Сети появились шокирующие снимки, буквально взорвавшие интернет. Сначала по Краснодару, а потом и по всей Кубани пошла молва, что в городе якобы в течение нескольких лет семья людоедов безнаказанно убивала людей. Чтобы развеять эти слухи, правоохранителям пришлось в свое время приложить колоссальные усилия.

Только после завершения следствия тайное стало явным. Обвинение в убийстве было предъявлено Дмитрию Бакшеву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза, в связи с чем прошлым летом мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он в настоящее время проходит курс реабилитации. Как пояснили в краевой прокуратуре, после лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении Дмитрия Бакшеева будет продолжено.

А его супруга в течение трех месяцев давала показания в суде, где интересы обвиняемой представляли несколько защитников.

- Это очень интересное с профессиональной точки зрения дело, - рассказала корреспонденту "РГ" адвокат Вера Алифиренко. - У меня, как и у коллег, вызвавшихся защищать Наталью Бакшееву, единодушное мнение: дело нельзя было рассматривать, пока не доказана вина ее мужа в убийстве их случайной знакомой. На вчерашнем заседании выступал свидетель, показания которого ставят под сомнения версию следствия. Но у присяжных заседателей было недостаточно времени, чтобы оценить доказательства и сделать выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам случившегося. Процесс продолжался с 11 часов до позднего вечера. Заседатели устали. В совещательную комнату они ушли около 21 часа, а вышли из нее буквально через полчаса с готовым вердиктом. Я убеждена, что нельзя признавать человека виновным в подстрекательстве к убийству, пока не доказана вина самого убийцы.