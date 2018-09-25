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25.09.2018 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суд передано уголовное дело "краснодарских каннибалов"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Заместитель прокурора Кубани утвердил обвинительное заключение в отношении 43-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины. Дело в отношении нее было завершено первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР и направлено на рассмотрение в Прикубанский районный суд краевого центра. Это одно из самых резонансных уголовных преступлений последнего времени, которое в столице Кубани назвали "делом краснодарских каннибалов".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как уже сообщалось, в сентябре прошлого года шокирующие фотографии частей тела жертвы, с которыми запечатлел себя на камеру мобильного телефона супруг обвиняемой, буквально взорвали интернет. Тогда пошла молва, что в Краснодаре якобы в течение нескольких лет семья людоедов безнаказанно убивала людей. Чтобы развеять эти слухи, правоохранителям пришлось в свое время приложить колоссальные усилия. Но только теперь, после завершения следствия, тайное окончательно стало явным.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении супруги убийцы, а дело ее мужа выделено в отдельное производство, поскольку он болен открытой формой туберкулеза, а наличие данного заболевания препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы. В ведомстве пояснили, что после лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении мужчины будет продолжено.

По данным следствия (подробности этого дела описываются в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Кубани), 8 сентября 2017 года обвиняемая вместе с супругом находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского города Краснодара вместе с женщиной, с которой они познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между женщинами завязался словесный конфликт, в ходе которого у подозреваемой возник преступный умысел, направленный на подстрекательство супруга на совершение убийства новой знакомой.

По сообщению пресс-службы краевого управления СКР, подозреваемая путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Но мужчина "в силу своего слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, вооружившись ножом, который мужчина хранил при себе в своем рюкзаке, он нанес новой знакомой два удара в область груди". Впоследствии он расчленил тело погибшей. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.  

В ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы изъятые образцы принадлежат убитой женщине.

Сообщается, что экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского обвиняемая в преступлении признана вменяемой. Дело в отношении нее направлено для рассмотрения по существу в Прикубанский районный суд Краснодара.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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