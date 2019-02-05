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05.02.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эксперты назвали место гибели дятловцев не лавиноопасным

Текст: Юлия Мякишева

Район горы Отортен на севере Свердловской области, где в 1959 году погибла группа Дятлова, не является лавиноопасным. С таким заявлением выступил сегодня эксперт, комментируя начавшуюся прокурорскую проверку уголовного дела о смерти туристов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему были засекречены материалы о гибели группы Дятлова в 1959 году

В тех местах отсутствует система мониторинга и прогнозирования лавин, так как для местности характерны только сильные ветры, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего начальника Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Валерия Кудинова.

Также профессор УГГУ, доктор геолого- минералогических наук, специалист по природным и техногенным катастрофам Стефан Паняк охарактеризовал участок как пологий склон с уклоном 10-20 градусов. При таком угле сход лавин и плит невозможен.

Напомним, Свердловская облпрокуратура заявила о готовности заново изучить уголовное дело, чтобы ответить на вопросы, что же случилось на перевале в феврале 1959-го, почему погибли девять туристов под руководством опытного Игоря Дятлова. Существует 75 версий того, как развивались события. Прокуроры особо остановятся на стихийном варианте. Криминальный сценарий специалисты исключили.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова
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