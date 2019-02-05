Эксперты назвали место гибели дятловцев не лавиноопасным

Район горы Отортен на севере Свердловской области, где в 1959 году погибла группа Дятлова, не является лавиноопасным. С таким заявлением выступил сегодня эксперт, комментируя начавшуюся прокурорскую проверку уголовного дела о смерти туристов.

В тех местах отсутствует система мониторинга и прогнозирования лавин, так как для местности характерны только сильные ветры, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего начальника Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Валерия Кудинова.

Также профессор УГГУ, доктор геолого- минералогических наук, специалист по природным и техногенным катастрофам Стефан Паняк охарактеризовал участок как пологий склон с уклоном 10-20 градусов. При таком угле сход лавин и плит невозможен.

Напомним, Свердловская облпрокуратура заявила о готовности заново изучить уголовное дело, чтобы ответить на вопросы, что же случилось на перевале в феврале 1959-го, почему погибли девять туристов под руководством опытного Игоря Дятлова. Существует 75 версий того, как развивались события. Прокуроры особо остановятся на стихийном варианте. Криминальный сценарий специалисты исключили.