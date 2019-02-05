Режиссер Михалков резко раскритиковал шутку Сomedy Woman о Карбышеве

Новости

Медведев поручил проработать вопрос льгот для выпускников творческих вузов 09:17
В Прикамье из-за облучения опечатали семь рентгеновских аппаратов 09:08
В Перми сотрудники ФСБ разоблачили "агента" Верховного суда РФ 08:55
В Кузбассе детский сад закрыли из-за радиации 08:53
Hubble случайно обнаружил галактику недалеко от Земли 08:35
Японские СМИ оценили военный потенциал южных Курил 08:09
Жанна Бадоева будет вести новое тревел-шоу на Первом канале 07:55
Порошенко пообещал не пустить наблюдателей из РФ на выборы президента 07:44
Кабмин утвердил правила финансирования высокотехнологичной медпомощи 07:21
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6 07:07
Мадуро пообещал не пустить иностранных солдат в Венесуэлу 07:00
Мадуро предсказал будущее Гуайдо 06:55
США перебросят в Японию новейший десантный корабль 06:54
В Париже в результате пожара погибли четыре человека 06:29
Детей в Хабаровском крае и на Сахалине отправили на карантин 06:14
Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии 05:58
Языковая политика стала причиной массовой эмиграции украинцев 05:48
В Приамурье придут морозы до минус 45 градусов 05:36
Рэпер 21 Savage арестован в США за нарушение визового режима 05:02
CNN: Сеул увеличит расходы на войска США до миллиарда долларов 05:02
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет 04:32
Сенат США перешел к голосованию по санкциям против Сирии и ее союзников 04:30
Пожар возник в ангаре на юге Москвы 03:53
Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа 03:46
Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце 03:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 07:56
Рубрика: Культура

Режиссер Михалков резко раскритиковал шутку Сomedy Woman о Карбышеве

Героям нужна защита. Но правильная.
Текст: Елена Яковлева

Известный кинорежиссер Никита Михалков в своей авторской телепрограмме "Бесогон" с резкой критикой отозвался о прозвучавшей шесть лет назад в юмористической программе Comedy Woman оскорбительной шутке о погибшем в немецком плену генерале Карбышеве.

- Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - возмущен кинорежиссер.

Фото: Максим Ли
Жанна Бадоева будет вести новое тревел-шоу на Первом канале

Тут все сошлось. И преизбыточность низового молодежного фольклора - без вкуса, ума, рамок, моральных тормозов, напичканного оскорбительным содержанием для людей, у которых в жизни еще остается что-то святое. (Марлен Хуциев еще в середине прошлого века об этом снимал тончайшие фильмы - о нравственной невозможности забыть не вернувшихся с войны).

Но и критикующий идиотский юмор кинорежиссер не удержался и в чем-то "отзеркалил" их идиотство, обозвав их "овцами" и актуализировав тем самым совсем лишнюю здесь гендерную обиду. Все-таки никакие группы населения - ни молодежь, ни женщины, ни старики, ни дети не должны становиться объектом уничижения, если мы напоминаем себе о ДОЛЖНОМ в обществе - о границах дозволенного и недозволенного.

Подвиг генерала Карбышева, Героя Советского Союза, отказавшегося в плену от предательства и сотрудничества с фашистами и страшным образом казненного с 500 другими узниками - его облили на морозе ледяной водой, конечно, никакой юмористической ревизии не подлежит. Это подлость. И она должна быть пресечена. Но желательно без перегибов в другую сторону. Защищать героев от хамства лучше не хамским образом.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Театр Шоу Общество Ежедневник Светская хроника Никита Михалков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
Японские СМИ оценили военный потенциал южных Курил
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
Мадуро предсказал будущее Гуайдо
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату