Режиссер Михалков резко раскритиковал шутку Сomedy Woman о Карбышеве

Известный кинорежиссер Никита Михалков в своей авторской телепрограмме "Бесогон" с резкой критикой отозвался о прозвучавшей шесть лет назад в юмористической программе Comedy Woman оскорбительной шутке о погибшем в немецком плену генерале Карбышеве.

- Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - возмущен кинорежиссер.

Тут все сошлось. И преизбыточность низового молодежного фольклора - без вкуса, ума, рамок, моральных тормозов, напичканного оскорбительным содержанием для людей, у которых в жизни еще остается что-то святое. (Марлен Хуциев еще в середине прошлого века об этом снимал тончайшие фильмы - о нравственной невозможности забыть не вернувшихся с войны).

Но и критикующий идиотский юмор кинорежиссер не удержался и в чем-то "отзеркалил" их идиотство, обозвав их "овцами" и актуализировав тем самым совсем лишнюю здесь гендерную обиду. Все-таки никакие группы населения - ни молодежь, ни женщины, ни старики, ни дети не должны становиться объектом уничижения, если мы напоминаем себе о ДОЛЖНОМ в обществе - о границах дозволенного и недозволенного.

Подвиг генерала Карбышева, Героя Советского Союза, отказавшегося в плену от предательства и сотрудничества с фашистами и страшным образом казненного с 500 другими узниками - его облили на морозе ледяной водой, конечно, никакой юмористической ревизии не подлежит. Это подлость. И она должна быть пресечена. Но желательно без перегибов в другую сторону. Защищать героев от хамства лучше не хамским образом.