СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

В Следственном комитете России опровергли распространяемую на некоторых сайтах информацию о близком знакомстве председателя СК России Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых. В соцсетях и в некоторых СМИ сегодня появилась информация о том, что Бастрыкин якобы отдыхал в Карачаево-Черкесской Республике, где тесно общался с арестованными ныне Рауфом и Раулем Арашуковыми.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вместе с тем в СКР подтвердили, что Бастрыкин останавливался в принадлежащем Арашуковым отеле. "Летом 2018 года во время отдыха по рекомендации коллег Бастрыкин со своей семьей останавливался на 2 дня в гостинице "Адиюх-Пэлас", - сообщила Петренко.

Но проживал он там, подчеркнули в СК России, "за собственные денежные средства". По словам Светланы Петренко, сохранились подтверждающие этот факт финансовые документы. Кроме того из этой поездки никто не делал тайны - председатель СК России рассказал о ней на своей странице в одной из соцсетей, где разместил фотографии с отдыха. "Другие же распространяемые фотографии Бастрыкина рядом с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. Стоит заметить, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России", - указала официальный представитель следственного ведомства.

Кроме того в СК обратили внимание на тот факт, что именно во время пребывания председателя СК России летом 2018 года на Северном Кавказе родственники убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова передали ему свои заявления. После этого уголовные дела по решению председателя СКР были переданы в Главное следственное управление СК России.