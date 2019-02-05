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05.02.2019 14:38
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит Land Cruiser 300

Текст: Андрей Полухин

Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого". Однако в качестве концепт-кара машину могут показать и на год раньше, на Токийском автосалоне, стартующем 24 октября 2019 года.

Об этом сообщает японский портал BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По их данным, Land Cruiser сохранит концепцию, но будет полностью модернизирован. У него появится даже новая рама, которая будет легче нынешней, но при этом безопаснее.

Интересно, что в Toyota откажутся от бензинового двигателя V8, заменив его на 6-цилиндровый мотор 3,5 литра с турбонаддувом. Агрегатироваться он будет с 10-ступенчатым "автоматом", который используется на седане Lexus LS 500. Кроме того, в линейке должен впервые появиться гибридный двигатель - опять же, как у LS 500h.

Фото: Пресс-служба Kia
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Что касается опций, то в Land Cruiser 300 будет новейшая версия пакета опций превентивной безопасности Toyota Safety Sense. В него могут войти такие, используемые уже маркой в моделях Lexus LS и Crown функция, как обнаружение пешеходов в ночное время.

Одновременно в компании работают и над сменой поколения Lexus LX, который создан на базе LC 200.

Кстати, BestCarWeb опубликовал и рендеры будущего Toyota Land Cruiser 300, но будут ли они похожи на реальный автомобиль - большие сомнения.

#Toyota