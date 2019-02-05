Toyota выпустит Land Cruiser 300

Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого". Однако в качестве концепт-кара машину могут показать и на год раньше, на Токийском автосалоне, стартующем 24 октября 2019 года.
新型ランクル＆レクサスLX情報入手!!! 登場は2020年でついにHV搭載!!（ベストカーWeb） - Yahoo!ニュース https://t.co/Sqp5wEbjJY @YahooNewsTopics— ▩お酢 🐾 ® (@kouya115) 4 февраля 2019 г.
> デビューは2020年秋頃。運が良ければ2019年秋開催の東京モーターショーにコンセプトカーとして登場する可能性もあります。
Об этом сообщает японский портал BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.
По их данным, Land Cruiser сохранит концепцию, но будет полностью модернизирован. У него появится даже новая рама, которая будет легче нынешней, но при этом безопаснее.
Интересно, что в Toyota откажутся от бензинового двигателя V8, заменив его на 6-цилиндровый мотор 3,5 литра с турбонаддувом. Агрегатироваться он будет с 10-ступенчатым "автоматом", который используется на седане Lexus LS 500. Кроме того, в линейке должен впервые появиться гибридный двигатель - опять же, как у LS 500h.
Что касается опций, то в Land Cruiser 300 будет новейшая версия пакета опций превентивной безопасности Toyota Safety Sense. В него могут войти такие, используемые уже маркой в моделях Lexus LS и Crown функция, как обнаружение пешеходов в ночное время.
Одновременно в компании работают и над сменой поколения Lexus LX, который создан на базе LC 200.
Кстати, BestCarWeb опубликовал и рендеры будущего Toyota Land Cruiser 300, но будут ли они похожи на реальный автомобиль - большие сомнения.