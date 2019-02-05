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05.02.2019 17:10
Рубрика: Общество

Ученые связали депрессию с нехваткой бактерий в кишечнике

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Состав кишечного микробиома человека зависит от качества жизни и может изменяться при наличии депрессии. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов и Бельгии, которые подвели итоги масштабного исследования по теме, рассказывает nature.com.

Согласно данным микробиологов, бактерии напрямую влияют на наше поведение и психологию. Авторы использовали итоги обследования более чем 1000 жителей стран Бенилюкса, сопоставив информацию о состоянии их микрофлоры и признаках депрессии. В ходе изучения установлено, что у людей, в кишечнике которых находилось повышенное количество бактерий Faecalibacterium и Coprococcus, были более высокие показатели качества жизни, чем у тех, у кого этих бактерий было меньше.

Фото: iStock
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С помощью специальной методики ученые также исследовали возможности различных бактерий микрофлоры производить или стимулировать выработку веществ, влияющих на работу центральной нервной системы. И действительно, некоторые из них оказались способны синтезировать 3,4-дигидрофенилуксусную кислоту (DOPAC), метаболит-предшественник нейромедиатора дофамина, а также серотонина и пр. Однако говорить о прямой причинно-следственной связи между состоянием кишечной микрофлоры и депрессией пока преждевременно.

К слову, так называемые нейромедиаторы - серотонин, норэпинефрин, допамин, эндорфин и триптофан - дарят людям хорошее настроение, уверенность в себе, прилив сил и положительных эмоций. Самый простой путь получить их - это продукты питания. Например, тирозин, поднимающий уровень допамина и норэпинефрина, содержится в том числе в курятине, говядине и свинине. Отлично на настроение влияет и жирная рыба - форель, сельдь, тунец, сардины, скумбрия, семга, а также морская капуста, острый перец и бананы. Триптофан можно найти в орехах, овсянке и гречке, яйцах.

По словам профессора, доктора медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, одним из самых известных продуктов-антидепрессантов является шоколад. "Какао-бобы содержат вещество фенилэтиламин, вырабатывающие гормоны счастья - эндорфины и магний, снимающий стресс. Полезнее есть черный, а не молочный шоколад. В маленьких дозах настроение повышает и алкоголь. Но увлекаться, конечно, не стоит, явление временное", - сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач также отметил, что продуктов, которые вгоняют в депрессию, нет. Зато есть переедание, которое способно вызвать сонливость и чувство тяжести.

"При переедании кровь перераспределяется, большая ее часть оказывается в брюшной полости, возникает мозговая гипоксия. Отсюда вялость, слабость, снижение работоспособности. Но это не депрессия, а временные симптомы, которые, конечно, проходят", - заключает эксперт.

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