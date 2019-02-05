В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины

Новости

Стала известна доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ 15:13
В Калининграде пять школ закрыли из-за гриппа 15:10
Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов 15:00
Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину 14:51
Водитель разбившейся под Владимиром маршрутки возил людей незаконно 14:48
Форум "Деловой России" пройдет в Московском международном доме музыки 14:47
Петербуржец воскрес по решению суда 14:45
Российский спортивный комментатор озвучит фильм Кэмерона и Родригеса 14:45
Toyota выпустит Land Cruiser 300 14:38
В Калининграде полицейские организовали канал незаконной миграции 14:32
На Кубани в коровнике нашли 47 мигрантов-нелегалов 14:29
В Петербурге глыба льда травмировала двухлетнего ребенка 14:27
Школы Воронежа уйдут на карантин из-за гриппа 14:25
В Сочи мужчина с ножом напал на сотрудника банка 14:24
В Сомали боевики устроили крупный теракт 14:23
Выставка масштабных исторических полотен открылась в Краснодаре 14:22
Видео: Застрявшие в пробке канадцы решили сыграть в хоккей 14:21
Москву атаковали "электронные" террористы 13:47
Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении 13:46
На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок 13:37
В Ленобласти на ходу загорелся пассажирский автобус 13:27
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 13:25
В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков 13:22
На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве 13:21
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 14:16
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали информацию о том, что анонимный звонок об угрозе взрывов в 16 московских зданиях, по предварительным данным, поступил с территории Украины.

Ранее стало известно, что силовики проверяют около 50 торговых центров, школ, детских садов и административных зданий в Москве и Подмосковье после анонимных звонков о минировании. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что анонимное сообщение о якобы минировании 16 зданий в Москве поступило с территории Украины. Речь о 12 торговых центрах, одной школе и трех административных зданиях.

Фото: iStock
Госдума: Бороться с телефонным терроризмом надо на международном уровне

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал новость о том, что внушительная часть звонков о ложном минировании объектов в России поступает с территории Украины.

- На мой взгляд, это говорит о том, что Киев таким образом добивается провокаций с нашей стороны, - сказал он журналистам. Цель украинских властей, по его словам, "чтобы у них был весомый аргумент, который они могли бы использовать для обвинений России во вмешательстве в предстоящие у них выборы президента".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Атака телефонных террористов на Россию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов
МИД России прогнозирует усиление давления на российские СМИ
Владимир Путин начал работу над Посланием
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах