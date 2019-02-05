В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины

В Госдуме прокомментировали информацию о том, что анонимный звонок об угрозе взрывов в 16 московских зданиях, по предварительным данным, поступил с территории Украины.

Ранее стало известно, что силовики проверяют около 50 торговых центров, школ, детских садов и административных зданий в Москве и Подмосковье после анонимных звонков о минировании. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что анонимное сообщение о якобы минировании 16 зданий в Москве поступило с территории Украины. Речь о 12 торговых центрах, одной школе и трех административных зданиях.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал новость о том, что внушительная часть звонков о ложном минировании объектов в России поступает с территории Украины.

- На мой взгляд, это говорит о том, что Киев таким образом добивается провокаций с нашей стороны, - сказал он журналистам. Цель украинских властей, по его словам, "чтобы у них был весомый аргумент, который они могли бы использовать для обвинений России во вмешательстве в предстоящие у них выборы президента".